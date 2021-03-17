



Kurtuluş Günay



HAKSIZ KAZANCA DUR DİYEN KAMU GÖREVLİLERİ HEDEF OLDU

Sabah'ın haberine göre, 2015 Yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Biriminde görev alan Şaban Demirtaş, Kurtuluş Günay, Ümmü Gülsüm Altınel, Damla İnci ve Ünal Tunca, Erkan Karaarslan'ın şirketine sözleşme şartlarını yerine getirmediği için ödeme yapılamayacağını, ayrıca Destek Hizmetleri Daire Başkanı Nermin Canyurt'un ödeme yapılması için kendilerine baskı yaptığını kayıtlara geçirdi.





CANYURT SAHTE BELGELERLE ÖDEME YAPTIRDI

Yetkili personellerin ödeme yapılamaz dediği iş için, Erkan Karaarslan ile birlikte hareket eden Destek Hizmetleri Daire Başkanı Nermin Canyurt, sahte hak ediş belgeleri düzenleyerek ödeme yaptı. Yapılan ödemenin usulsüz olduğu ve sahte belge düzenleyerek yapıldığını tespit eden Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2018 yılında dava açmıştı.