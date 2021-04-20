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    • 20.04.2021 17:50
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    duyurdu: PKK'dan kaçan bir terörist teslim oldu

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'dan kaçışlar sürüyor. PKK'lı bir teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 53'e ulaştı.

    PKK'dan kaçan kaçana!

    terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin teslim olduğunu duyurdu.

    İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU
    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde ve nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

    BU YIL TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 53'E ULAŞTI
    Teslim olan örgüt mensubunun 2012'de örgüte katıldığı ve 'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

    Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 53'e ulaştı.

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