İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin teslim olduğunu duyurdu.

İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

BU YIL TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 53'E ULAŞTI

Teslim olan örgüt mensubunun 2012'de örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 53'e ulaştı.