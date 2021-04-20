Günün en acı haberi Zonguldak Çaycuma'dandı... Kemal Sancı ile Gülhan Baruönü Sancı (31), 2015'te mutluluğa adım attı. Çocuk sahibi olmak için yıllarca tüp bebek tedavisi gören çift, her doktorun kapısını çaldı.

5 ay önce aldıkları haberle büyük mutluluk yaşadı. Hamile olduğunu öğrenen Gülhan Baruönü Sancı, kontrol ve tedavisi için İstanbul'daki kız kardeşinin yanında yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra COVİD-19'a yakalandı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi altına alındı. Doktorlar tarafından gebeliği sonlandırılan genç kadının durumu dün ağırlaştı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ondan geriye, eşiyle birlikte düğünlerinde çektirdiği mutlu fotoğrafları kaldı...

AH SULTAN

Covid-19, yediden yetmişe herkesin hayatını çaldı. Malatya Doğanşehir'de Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı (28), lösemi hastasıydı. Tedavi gördüğü memleketi Konya'da Corona'ya yakalandı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Dün, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.

HAYRET FİJİ!

Pasifik Okyanusu'ndaki Fiji Cumhuriyeti'nde bir yılın ardından ilk COVİD-19 vakası çıktı. 896 bin nüfuslu ülke karantinaya alındı. Bir diğer ada ülkesi olan Vanuatu'da da panik vardı. Kıyıya vuran cesedin COVİD-19 testi pozitif çıktı! Ceset, İngiltere bandıralı tanker gemisinin mürettebatı çıktı.