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    , hep anne olmak istedi: Koronavirüsten yaşamını yitirdi (Koronavirüs haberleri)

    , hep anne olmak istedi. Defalarca tüp bebek tedavisini denedi. 5 ay önce hamile olduğunu öğrenince kontrolleri için hemen ’a gitti. Ancak COVİD- 19’a yakalandığı belirlendi. Bebeğiyle birlikte yaşam savaşını kaybetti.

    Acıya gebe

    Günün en acı haberi 'dandı... ile (31), 2015'te mutluluğa adım attı. Çocuk sahibi olmak için yıllarca tüp bebek tedavisi gören çift, her doktorun kapısını çaldı.

    5 ay önce aldıkları haberle büyük mutluluk yaşadı. Hamile olduğunu öğrenen Gülhan Baruönü Sancı, kontrol ve tedavisi için 'daki kız kardeşinin yanında yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra COVİD-19'a yakalandı. ve 'nin yoğun bakımında tedavi altına alındı. Doktorlar tarafından gebeliği sonlandırılan genç kadının durumu dün ağırlaştı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ondan geriye, eşiyle birlikte düğünlerinde çektirdiği mutlu fotoğrafları kaldı...

    AH SULTAN
    Covid-19,     yediden yetmişe herkesin hayatını çaldı. 'de Cumhuriyet Savcısı (28), lösemi hastasıydı. Tedavi gördüğü memleketi 'da Corona'ya yakalandı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Dün, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.

    HAYRET FİJİ!
    Pasifik Okyanusu'ndaki 'nde bir yılın ardından ilk COVİD-19 vakası çıktı. 896 bin nüfuslu ülke karantinaya alındı. Bir diğer ada ülkesi olan 'da da panik vardı. Kıyıya vuran cesedin COVİD-19 testi pozitif çıktı! Ceset, bandıralı tanker gemisinin mürettebatı çıktı.

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    Haberler Güncel Gülhan Baruönü Sancı, hep anne olmak istedi: Koronavirüsten yaşamını yitirdi (Koronavirüs haberleri)