Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? MEB-Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Peki MEB sözlü sınav tarihlerini ve mülakat yerlerini açıkladı mı? İşte son gelişmeler…
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin ilanı 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.
Yine atama takvimi içerisinde yer alan detaylara göre sözlü sınavlar yani mülakatlar ise 17 Mayıs'ta başlayacak ve 6 Haziran'da sona erecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI NASIL OLACAK?
Sözlü sınav 17 Mayıs - 6 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.