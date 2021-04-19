Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.04.2021 12:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2021 12:50
    ABONE OL

    belli oldu mu? ?

    Gündemde yüzbinlerce kişi belli oldu mu? Sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci devam ediyor, başvurular 15-26 Mart tarihleri arasında alınmıştı şimdi ise gözler sözlü sınav tarihine çevrildi. Peki ? Atanmak için binlerce kişinin heyecanla beklediği şu süreçte, Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerini duyurdu mu? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? MEB-Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Peki MEB sözlü sınav tarihlerini ve mülakat yerlerini açıkladı mı? İşte son gelişmeler…

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin ilanı 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

    Yine atama takvimi içerisinde yer alan detaylara göre sözlü sınavlar yani mülakatlar ise 17 Mayıs'ta başlayacak ve 6 Haziran'da sona erecek.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI NASIL OLACAK?

    Sözlü sınav 17 Mayıs - 6 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

        Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür;bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

        Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

        ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        Sözleşmeli öğretmenliğe atama tercihleri 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

        Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

        .

        ATAMALAR NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

        Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 8 Eylül 2021 tarihinde e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? MEB-Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri açıklandı mı?