Patlıcanlı yelpaze kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta patlıcanlı yelpaze kebabı tarifi nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yemek programlarını yakından takip edenler yapılan lezzetlerin tariflerini araştırarak evde denemek ve sevdiklerine sunmak istiyor. Özellikle Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde iftara Patlıcanlı yelpaze kebabını yapabilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA PATLICANLI YELPAZE KEBABI TARİFİ
Malzemeler:
2 adet patlıcan
Köftesi İçin;
500 gram kıyma (dana/tavuk)
1 adet soğan
1 diş sarımsak
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Pul biber
Karabiber
Kırmızı toz biber
Kekik
Tuz
Sosu İçin;1,5 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı ılık su (400 ml)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş rendelenmiş sarımsak
Kekik
Tuz