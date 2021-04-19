Yapılışı:

Öncelikle patlıcanlar yıkanır, uçları alındıktan sonra ortadan 2'ye kesilir.

Her iki tarafına bıçağın kalın tarafı konulur ve resimdeki gibi yelpaze şeklini oluşturacak, ne çok ince ne de çok kalın şekilde çizikler atılır.

6 kez kestikten sonra bıçakları kenara çekip, 7'inci kesikle diğer tarafından patlıcan ayrılır. Bu işlem, bitene kadar tekrarlanır

Acısını almak için, 30 dk tuzlu suda bekletilir

Bu arada ayrı bir kabın içinde köfte harcı hazırlanır. Kıyma, rendelenmiş soğan ve sarımsak, sıvı yağ ve damak tadınıza göre ayarladığınız baharatlar eklenir, macun haline gelene kadar yoğrulur.

Sosu için; bütün malzemeler ayrı bir kabın içinde, salça eriyene kadar güzelce karıştırılır ve kenarda bekletilir.

Ben tuz yerine, tavuk bulyon tablet kullanmayı tercih ettim, elinizde yoksa tuz kullanın lütfen.

Patlıcanların suyu süzülür, tatlı çatalı yardımıyla aralarına azar azar harçtan doldurulur. Fazlalığını, çatalın arkasıyla sıyırabilirsiniz.

Üzeri düz olmasına özen gösterin, piştikten sonra taşıp görüntüyü bozmaması adına.

Doldurulmuş patlıcanlar derin bir fırın kabına alınır. Sos, her bir patlıcanın üzerine kaşıkla gezdirilir.

Isıtılmış 175 dereceli fırında, patlıcanlar ve köfteler pişene kadar pişirilir.



