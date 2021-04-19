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    • 19.04.2021 14:45
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    Özellikle gündüz kuşağının sıkı takipçileri tarafından ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Kanal D’nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta’da bugünün yemeği patlıcanlı yelpaze kebabı olarak belirlendi. İsminin ilginçliği dikkat çekerken görsel olarak da izleyicilerin beğenisini kazanan Gelinim Mutfakta patlıcanlı yelpaze kebabının tarifi haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Patlıcanlı yelpaze kebabı nasıl yapılır?

    Patlıcanlı yelpaze kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta patlıcanlı yelpaze kebabı tarifi nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yemek programlarını yakından takip edenler yapılan lezzetlerin tariflerini araştırarak evde denemek ve sevdiklerine sunmak istiyor. Özellikle Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde iftara Patlıcanlı yelpaze kebabını yapabilirsiniz.

    GELİNİM MUTFAKTA PATLICANLI YELPAZE KEBABI TARİFİ

    Malzemeler:
    2 adet patlıcan

    Köftesi İçin;
    500 gram kıyma (dana/tavuk)
    1 adet soğan
    1 diş sarımsak
    3 yemek kaşığı sıvı yağ
    Pul biber
    Karabiber
    Kırmızı toz biber
    Kekik
    Tuz

    Sosu İçin;1,5 yemek kaşığı domates salçası
    2 su bardağı ılık su (400 ml)
    1 yemek kaşığı zeytinyağı
    1 diş rendelenmiş sarımsak
    Kekik
    Tuz

        Yapılışı:

        Öncelikle patlıcanlar yıkanır, uçları alındıktan sonra ortadan 2'ye kesilir.
        Her iki tarafına bıçağın kalın tarafı konulur ve resimdeki gibi yelpaze şeklini oluşturacak, ne çok ince ne de çok kalın şekilde çizikler atılır.
        6 kez kestikten sonra bıçakları kenara çekip, 7'inci kesikle diğer tarafından patlıcan ayrılır. Bu işlem, bitene kadar tekrarlanır
        Acısını almak için, 30 dk tuzlu suda bekletilir
        Bu arada ayrı bir kabın içinde köfte harcı hazırlanır. Kıyma, rendelenmiş soğan ve sarımsak, sıvı yağ ve damak tadınıza göre ayarladığınız baharatlar eklenir, macun haline gelene kadar yoğrulur.
        Sosu için; bütün malzemeler ayrı bir kabın içinde, salça eriyene kadar güzelce karıştırılır ve kenarda bekletilir.
        Ben tuz yerine, tavuk bulyon tablet kullanmayı tercih ettim, elinizde yoksa tuz kullanın lütfen.
        Patlıcanların suyu süzülür, tatlı çatalı yardımıyla aralarına azar azar harçtan doldurulur. Fazlalığını, çatalın arkasıyla sıyırabilirsiniz.
        Üzeri düz olmasına özen gösterin, piştikten sonra taşıp görüntüyü bozmaması adına.
        Doldurulmuş patlıcanlar derin bir fırın kabına alınır. Sos, her bir patlıcanın üzerine kaşıkla gezdirilir.
        Isıtılmış 175 dereceli fırında, patlıcanlar ve köfteler pişene kadar pişirilir.
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