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    • 19.04.2021 14:51
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    En güzel sözleri! 2-3-4-5 kıtalık 23 Nisan şiirleri sözleri için tıklayınız!

    2-3-4-5 kıtalık sözleri! Öğrenciler derslerinde ve etkinliklerinde kullanmak üzere ve sözlerini sorguluyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu kutlu günde çocuklar şarkılar söyleyecek, danslar edecek ve şiirler okuyacak. İşte birbirinden güzel 2-3-4-5 kıtalık 23 Nisan şiirleri sözleri...

    takvim.com.tr
    En güzel 23 Nisan şiirleri sözleri! 2-3-4-5 kıtalık 23 Nisan şiirleri sözleri için tıklayınız!

    23 Nisan şiirleri sözleri! En güzel 2-3-4-5 kıtalık 23 Nisan şiirleri arama motorlarında sorgulanıyor. 23 Nisan günü şiirler okumak, şarkılar söylemek ve videolar hazırlamak isteyen çocuklar 23 Nisan şiirleri hakkında araştırma yapıyor. Birbirinden güzel 2-3-4-5 kıtalık 23 Nisan şiirleri sözlerine haberimizden ulaşmak mümkün. En güzel 23 Nisan şiirlerini sizler için derledik.

    EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ SÖZLERİ!

    23 NİSAN

    Sevinçliyiz hepimiz,
    Taştı bugün neşemiz.
    Eğleniriz, güleriz,
    Geldi 23 Nisan.
    Süsleriz biz her yanı,
    Geldi çocuk bayramı.
    Atatürk'ün armağanı,
    Yaşa 23 Nisan.
    HAKKI ERCAN

    23 NİSAN

    Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
    Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
    Bugün çocuklar güzel.
    Bugün sokaklar güzel...
    Elimizden tutan her el
    Daha sağlam
    Daha mavi gökyüzü;
    Bayraklar daha yakın.
    Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
    Şarkılar tutuyor gökleri.
    Adnan ARDAĞI

    23 NİSAN

    Sana armağan etti,
    Ata bu güzel günü,
    23 Nisan bugün,
    Çocuk Bayramı günü.
    Sevin, oyna, gez, dolaş,
    Senin bayramın bugün.
    Bayrağı sev arkadaş.
    Dalgalandıkça öğün.
    R.Gökalp ARKIN

    23 NİSAN GÜNÜ

    Bayram yapar çocuklar,
    23 Nisan günü
    Büyük bir sevinç kaplar,
    Bütün yurdun üstünü

    Bin dokuz yüz yirmide
    Duyuldu halkın sesi
    Açıldı bu tarihte
    Büyük Millet Meclisi

    Bugün edildi ilân
    Yeni bir Türk devleti
    Bundan, 23 Nisan
    Sevindirir milleti
    İ. Hakkı SUNAT

        23 NİSAN

        Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:
        Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.
        Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için
        Günlerce,haftalarca çalıştı için için.

        İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.
        Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.
        Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.
        Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.

        Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.
        Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.
        Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.
        Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.
        Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.
        (Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)

        Ey gün yüzlü çocuklar!
        ( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")
        Hayatta durak yoktur;daima ileri!
        Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.

        Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.
        (Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)
        Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.
        Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.
        Uluğ TURANLIOĞLU

        23 NİSAN SÖZLERİ KISA UZUN!

        Yüzlerinde gülücüklerin, kɑlplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmɑmɑsını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gɑyret sɑrf ettiğimiz bütün çocuklɑrımızın ve Türk ulusunun 23 Nisɑn Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı'nı kutluyor, bɑştɑ Büyük Önder Atɑtürk olmɑk üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bɑğımsızlığı ve egemenliği uğrundɑ cɑnlɑrını fedɑ eden bütün şehitlerimizi sɑygı ve minnetle ɑnıyoruz.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bizlere bu vatanı emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor milletimizin egemenliğimi çocuklarımızın bayramını kutluyorum.

        "Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

        "Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

        Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

        "Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

        "Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

        "Bir çocuk kadar güzel şey yoktur, başını göğe doğru kaldıran. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

        Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
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