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    'ın 450 milyon dolara satın aldığı tablo sahte çıktı!

    Selman'ın, 450 milyon dolara aldığı tablonun sahte olduğu ortaya çıkmasın diye 'ne baskı yaptığı iddia edildi. Belgesele göre Selman; 2019'da tabloyu Louvre Müzesi'ne ödünç vermeyi teklif etti. Ancak tablonun Vinci'nin gerçek eseri olduğunun açıklanmasını şart koştu!

    Karanlık tablo!

    Fransız televizyonunda yayınlanan bir belgeselde, 'ın 450 milyon dolara satın aldığı 'nin eseri olan "Salvador Mundi" adlı tablonun sahte olduğu iddiası bir kez daha gündeme geldi.

    Tabloyla ilgili yetkililerinin inceleme yaptığı, sahte olduğunu belgelediği bildirildi. Ancak bunun duyulmaması için Selman'ın müze yetkililerine baskı yaptığı kaydedildi. film yapımcısı 'in hazırladığı " Kurtarıcı" belgeselinde, . İsa'nın resmedildiği '' adlı portrenin etrafındaki karanlık tartışmalar araştırılıyor.

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    Haberler Güncel Muhammed bin Selman'ın 450 milyon dolara satın aldığı tablo sahte çıktı!