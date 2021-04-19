Fransız televizyonunda yayınlanan bir belgeselde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 450 milyon dolara satın aldığı Leonardo da Vinci'nin eseri olan "Salvador Mundi" adlı tablonun sahte olduğu iddiası bir kez daha gündeme geldi.

Tabloyla ilgili Louvre Müzesi yetkililerinin inceleme yaptığı, sahte olduğunu belgelediği bildirildi. Ancak bunun duyulmaması için Selman'ın müze yetkililerine baskı yaptığı kaydedildi. Fransız film yapımcısı Antoine Vitkine'in hazırladığı "Satılık Kurtarıcı" belgeselinde, Hz. İsa'nın resmedildiği 'Salvador Mundi' adlı portrenin etrafındaki karanlık tartışmalar araştırılıyor.