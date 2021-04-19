Açıktan lise diploması nasıl alınır? AÖL diploması 2021 ücreti ve gerekli belgeler neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu.
2021 AÖL DİPLOMA HARCI NE KADAR?
MEB açıklamasına göre:
(6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 27. Maddesinin 4.fıkrasında "(4) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanununa ekli (8) sayılı tarifenin VII-Okul Diplomaları bölümünün (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.")
Buna göre; 14 Mart 2014 tarihinden itibaren mezun olan öğrencilerimizden diploma harç bedeli alınmayacaktır.
Ancak sözü edilen Kanunun yürürlüğe girdiği 14 Mart 2014 tarihinden önce mezun olan öğrencilerimiz, diploma harç bedeli olarak 10 TL ödemeye devam edeceklerdir.
2021 AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Açıköğretim lisesinden bir öğrencinin mezun olabilmesi için 8 dönemlik derslerden eğitim görerek, toplam kredisinin en az 192 olması gerekiyor. Bu detaylarla birlikte 2021 Açıköğretim lisesi diploması alabilmek için adayın dil ve anlatım dersi başta olmak üzere bazı zorunlu derslerden geçme şartı da isteniyor. Peki 2021 AÖL diploması nasıl alınır, açıköğretim diploması nereden alınır? AÖL sınavlarında başarılı olup diploma almaya hak kazanan adayların diplomaları öğrencinin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine gönderilmektedir.