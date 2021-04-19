23 Nisan tatil mi, yarım gün mü? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan tatil mi yarım gün mü olacak? 23 Nisan tarihinde vatandaşlar tatil olup olmadığı konusunda arama motorlarında sorgulama yapıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün Ulusal Bayramlarımızdan birisidir. İşte tatil planı yapmak isteyenlerin merak ettiği konuların detayları!