23 Nisan tatil mi, yarım gün mü? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan tatil mi yarım gün mü olacak? 23 Nisan tarihinde vatandaşlar tatil olup olmadığı konusunda arama motorlarında sorgulama yapıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün Ulusal Bayramlarımızdan birisidir. İşte tatil planı yapmak isteyenlerin merak ettiği konuların detayları!
23 NİSAN TATİL Mİ?
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biridir.
23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Konuyla ilgili alınmış bir karar bulunmuyor. Ancak 23 Nisan'ın bu yıl Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 3 günlük bir kısıtlama olabileceği tahminler arasında bulunuyor.
23 NİSAN ANLAM VE ÖNEMİ
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir.Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.