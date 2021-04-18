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    • 19.04.2021 06:23
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    SON DAKİKA: 58 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi

    Son dakika haberi! Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, genelinde 16 Nisan Cuma günü saat 19.00'da sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    AA
    58 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi

    'nde 13 Nisan'da düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı , Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

    Erdoğan, ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak "kısmi kapanma" uygulanmasına geçildiğini duyurmuş, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin saatlerin saat 19.00 ve 05.00 olarak güncellendiğini belirtmişti.

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "kısmi kapanma" konulu genelgeyle, 16 Nisan Cuma günü saat 19.00'da başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti.

    genelinde geçen yıl 4-7 Aralık'ta ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: 58 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi