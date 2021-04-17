Son yılların en planlı dolandırıcılığı! Savuma sanayisinde 10 milyon lira vurgun yaptı

Hüseyin Mesut Alver, savunma sanayisi alanında yerli ve milli projeler üretecekleri iddiasıyla bir şirket kurdu. Telsiz kodu kullanan, koruma ordusuyla gezen, çakarlı araç kullanan Alver, Türkiye'nin en önemli mühendislerini şirketine transfer etti. Ancak Alver'in dolandırıcı olduğu, şirketleri tehdit ederek yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

10 MİLYON LİRALIK VURGUN

Hürrriyet'in haberine göre; kamuda kısa süre çalışan Hüseyin Mesut Alver, Ankara'da elçilik olarak kullanılan Sipahi Köşkü'nü kiralayıp şirket binası yaptı. Savunma sanayisi alanında 'yerli ve milli' projeler üreteceklerini belirterek bu alanda Türkiye'nin en önemli mühendislerini de işe aldı. Telsiz kodu kullanan, koruma ordusuyla gezip, eskort eşliğinde trafiğe çıkan Alver'in, 10 milyon liralık vurgun yaptığı bildirildi.