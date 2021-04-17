Son yılların en planlı dolandırıcılığı! Savuma sanayisinde 10 milyon lira vurgun yaptı

Hüseyin Mesut Alver, savunma sanayisi alanında yerli ve milli projeler üretecekleri iddiasıyla bir şirket kurdu. Telsiz kodu kullanan, koruma ordusuyla gezen, çakarlı araç kullanan Alver, Türkiye'nin en önemli mühendislerini şirketine transfer etti. Ancak Alver'in dolandırıcı olduğu, şirketleri tehdit ederek yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.
10 MİLYON LİRALIK VURGUN
Hürrriyet'in haberine göre; kamuda kısa süre çalışan Hüseyin Mesut Alver, Ankara'da elçilik olarak kullanılan Sipahi Köşkü'nü kiralayıp şirket binası yaptı. Savunma sanayisi alanında 'yerli ve milli' projeler üreteceklerini belirterek bu alanda Türkiye'nin en önemli mühendislerini de işe aldı. Telsiz kodu kullanan, koruma ordusuyla gezip, eskort eşliğinde trafiğe çıkan Alver'in, 10 milyon liralık vurgun yaptığı bildirildi.
"DEVLET İLE BAĞLANTILI ÇALIŞIYORUZ"
'TR-STS Savunma ve Harp Sanayisi Genel Müdürlüğü' adlı bir şirket kuran Alver'in şirketine Savunma Sanayiisi Başkanlığı'nın bir alt kuruluşu imajı verdiği, şirketin logosu ile tabelalarını kamu kurumu izlenimi verecek şekilde dizayn ettiği belirlendi. Savunma sanayii ile iş yapan bir çok şirket sahibini tehdit edip, "Devlet ile bağlantılı çalışıyoruz" diyerek şirketlerine el koyduğu iddia edilen Alver'in, birçok şirketin hisselerini de üzerlerine aldıkları öğrenildi. Alver'in savunma sanayisi alanında ihale kazanan birçok şirketten de komisyon aldığı belirlendi.
ÇAKARLI ARABA TEM MÜDÜRLERİNİN TELSİZ KODU
Savunma sanayisi alanında 'yerli ve milli' projeler üreteceklerini belirterek bu alanda şirketleri ve kişileri dolandıran Alver'in silahlı koruma ordusuyla gezdiği belirlendi. Alver'in hem kendisinin hem de korumalarının kullandığı araçlarda 'çakar lamba' kullandığı ortaya çıktı. Kendi aralarında kullandıkları telsizlerde Terörle Mücale Müdürlerinin (TEM) kullandığı '3810' kodunu kullanan Alver'in gideceği yerlere önceden korumalarını göndererek güvenlik önlemi aldırdığı belirtildi.