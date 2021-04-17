



Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinesinde; genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleştirildi.