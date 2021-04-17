Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinesinde; genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleştirildi.
EŞ ZAMANLI DENETLENDİ
8.463 ekip, 31.090 personelin görev aldığı uygulamada; 27.900 kahvehane / kıraathane, 840 dernek ve kooperatif eş zamanlı denetlendi.
Uygulamada; 47 şahıs gözaltına alındı, 634 aranan şahıs yakalandı, 1.204 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. 117 umuma açık işyeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapılırken, 56 iş yeri kapatıldı.