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    • 18.04.2021 05:41
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    İletişim Başkanı 'dan gazisi için taziye mesajı: Aziz hatırasını her daim yaşatacağız

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , gazisi için yayımladığı taziye mesajında "Bu vatan için yaptığı fedakarlıkları unutmayacağız ve aziz hatırasını her daim yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

    Altun'dan 15 Temmuz gazisi için taziye mesajı

    gazi olan , yaşamını yitirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Gazi Metin Uzun için taziye mesajı yayımladı.

    "AZİZ HATIRASINI HER DAİM YAŞATACAĞIZ"
    Altun mesajında "'un kahramanlarından Gazi Metin Uzun ahirete irtihal etti. Bu vatan için yaptığı fedakarlıkları unutmayacağız ve aziz hatırasını her daim yaşatacağız. Gazimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.



    Metin Uzun

    İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz gazisi Metin Uzun için taziye mesajı: Aziz hatırasını her daim yaşatacağız