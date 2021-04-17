15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde gazi olan Metin Uzun, yaşamını yitirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Gazi Metin Uzun için taziye mesajı yayımladı.



"AZİZ HATIRASINI HER DAİM YAŞATACAĞIZ"

Altun mesajında "15 Temmuz'un kahramanlarından Gazi Metin Uzun ahirete irtihal etti. Bu vatan için yaptığı fedakarlıkları unutmayacağız ve aziz hatırasını her daim yaşatacağız. Gazimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.







Metin Uzun



İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;





15 Temmuz'un kahramanlarından Gazi Metin Uzun ahirete irtihal etti. Bu vatan için yaptığı fedakarlıkları unutmayacağız ve aziz hatırasını her daim yaşatacağız. Gazimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 18, 2021