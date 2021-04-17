Hafta sonu fırınlar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 17-18 Nisan fırın çalışma saatleri!

17-18 Nisan fırın çalışma saatleri nasıl? Hafta sonu fırınlar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Ramazan ayında fırınlara giderek pide ve ekmek almak isteyen vatandaşlar bu soruların yanıtlarını merak ediyor. Alınan kısmi kapanma kararlarıyla bu tip yerlerin çalışmalarına yeni düzenleme getirilmişti.
FIRINLAR KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede fırınların çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;
Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.
FIRIN ÇALIŞMA SAATLERİ!
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.). Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.