Sözde DEAŞ'lı yönetici gözaltına alınırken ağladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubelerince oluşturulan özel ekip, DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösteren kişilerin tespitine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Ankara'da yaşayan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişinin örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
S.K. BAZA İÇİNDE YAKALANDI
Operasyonda, terör örgütünün Suriye'nin Cezire bölgesinde hakim olduğu yıllarda en yetkili 3 isminden biri olan ve örgütün propaganda görüntülerinde ön planda yer alan S.K., saklandığı baza içerisinde yakalandı.