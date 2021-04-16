Sözde DEAŞ'lı yönetici gözaltına alınırken ağladı

S.K. BAZA İÇİNDE YAKALANDI

Operasyonda, terör örgütünün Suriye'nin Cezire bölgesinde hakim olduğu yıllarda en yetkili 3 isminden biri olan ve örgütün propaganda görüntülerinde ön planda yer alan S.K., saklandığı baza içerisinde yakalandı.