Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı son dakika? 17-18 Nisan hafta sonu seyahat yasağı var mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine genelge gönderdi, peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili neler söyledi? Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı yoksa sadece toplu taşımada mı geçerli? İşte seyahat yasağına dair tüm bilgiler…
ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?
İçişleri Bakanlığı konu hakkında şu açıklamada bulundu:
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.
Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ SEYAHAT KISITLAMASI
3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
3.1- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.