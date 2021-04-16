SON DAKİKA: Kovid-19'da kritik eşik belli oldu: Vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma geliyor!







İlhan şöyle devam etti:



"Biliyorsunuz vakaların bir bölümü hasta oluyor, onların bir bölümü 10-15 gün sonra ağır hasta oluyor, maalesef bunların da bir bölümü 10-30 gün arasında ortalama olarak hayatını kaybediyor. Bunun için bizim ilk işimiz vaka sayısını düşürmek"



KADEMELİ HEDEF ÖNCE 50 BİN SONRA 40 BİNLİ VAKA SAYILARI

Prof. Dr. İlhan, 2 hafta içindeki beklentilerine ilişkin, "Şimdiki beklentimiz 15 gün sonra öncelikli olarak vakalar 50 binin altına düşmeli, sonra 40 binin altı gibi rakamları beklemek mümkün. Kısıtlama olunca etkisi ancak 7-14 gün arasında ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın kurallara uyması ile birlikte bu mümkün. Aynı zamanda 65 yaş üzeri 4 kişiden birisi aşısını olmadı.