SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyaretini Doğan ailesi anlattı: Sanki ailemizden biri gibiydi

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Satılmış-Dilek Doğan çifti ve çocukları İlayda (12), Ebru (10), Elanur (6) ile iftar yaptı. Erdoğan'ın sohbet sırasında ailenin küçük çocuğu Elanur'un elini öptüğü fotoğraf karesi ise en çok konuşulan anlardan biri oldu. Doğan ailesi iftar vakti 'çat kapı' karşılarında Cumhurbaşkanı ve eşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı konuk eden aile o özel anları anlattı.
"AİLEMİZDEN BİRİYDİ"
Başkan Erdoğan ve eşini kapıda gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını dile getiren 3 çocuk babası Satılmış Doğan (47), "Daha önceleri de vatandaşın sofrasına konuk oluyordu. Ben de gönlümden geçirirdim 'Bir gün bizim soframızı da şenlendirir mi?' diye. Milletin adamı daima milletinin yanında. Karşımızda görünce çok mutlu oldum, heyecanlandım.
Hepimizle tek tek ilgilendi. İşsiz olduğumu öğrendi. Hemen talimat verdi. Emine Hanım çocuklarımla ayrı ayrı ilgilenip isteklerini sordu. Eşimin hazırlamış olduğu yemeklerle iftarımız yaptık.
Aynı sofrayı paylaştık. Soframız ve evimizde ağırlamak büyük bir gururdu. Biz her zaman yerde yemek yiyen insanlarız, onlar da bizimle birlikte yerde iftar yaptı. Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin. Sanki ailemizden biri gibiydi" dedi.