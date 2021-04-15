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    • 16.04.2021 06:50
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden birçok il için sağanak uyarısı! 16 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken bazı bölgeler ve iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve 'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 16 Nisan hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden birçok il için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarı genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimler ile Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EGE
    Parçalı, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 20°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    İZMİR °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 21°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 20°C
    Az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 19°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    ÇANKIRI °C, 21°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 17°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    KONYA °C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 15°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 18°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 10°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in kıyı kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 18°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 16°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

        IĞDIR °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        VAN °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 23°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 24°C
        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden birçok il için sağanak uyarısı! 16 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?