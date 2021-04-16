Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı.

Bakan Pakdemirli'nin uçağı arızalandı







Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç havalimanına acil iniş yaptı.

Motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan yardımcısı Hadi Tunç, DSİ genel müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.

Bekir Pakdemirli'nin uçağı arızalandı! Uçak içinden korku dolu anlar

TALİMATI BAKAN PAKDEMİRLİ VERDİ

Havadaki panik anlarında uçağın pilotunun, sol motorun jenaratörü arızalandığını açıkladığı görülüyor. Uçak 20 dakika boyunca bu şekilde seyrettiği bildirilirken kendisi de pilot olan Pakdemirli'nin pilotlara verdiği talimatlarla uçak acil iniş yaptı.





HAVADAKİ PANİK KAMERALARA YANSIDI

Malatya Erhaç Havalimanı'na zorunlu iniş yapan uçaktaki panik anları kameralara yansıdı.







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