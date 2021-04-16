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    • 16.04.2021 12:28
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    SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'nin uçağı arızalandı: havalimanına acil iniş yaptı

    Son dakika haberi! Ankara'dan 'a harekete eden ve Tarım ve Orman Bakanı 'yi taşıyan uçak havada arızalandı. Motor arızasının 20 dakika sürdüğü bildirilirken kendisi de pilot olan Bakan Pakdemirli'nin pilotlara verdiği talimatlarla uçak Havalimanı'na acil iniş yaptı. Malatya Erhaç Havalimanı'na zorunlu iniş yapan uçaktaki panik anları kameralara yansıdı.

    Bakan Pakdemirli'nin uçağı arızalandı

    Tarım ve Orman Bakanı 'nin uçağı havada arızalandı.

    Bakan Pakdemirli'nin uçağı arızalandı




    Ankara'dan 'a hareket eden uçağı, havalimanına acil iniş yaptı.

    Motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan yardımcısı Hadi Tunç, DSİ genel müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.

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    TALİMATI BAKAN PAKDEMİRLİ VERDİ
    Havadaki panik anlarında uçağın pilotunun, sol motorun jenaratörü arızalandığını açıkladığı görülüyor. Uçak 20 dakika boyunca bu şekilde seyrettiği bildirilirken kendisi de pilot olan Pakdemirli'nin pilotlara verdiği talimatlarla uçak acil iniş yaptı.



    HAVADAKİ PANİK KAMERALARA YANSIDI
    Malatya Erhaç Havalimanı'na zorunlu iniş yapan uçaktaki panik anları kameralara yansıdı.




    Ayrıntılar geliyor...

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