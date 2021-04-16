2021 YKS KPSS DGS LGS sınavlar iptal mi? ÖSYM MEB sınav tarihleri değişti mi?

SINAVLAR İPTAL Mİ?

YKS, KPSS, LGS ve DGS sınavlarının iptal olup olmadığına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Bu nedenle sınavlar belirlenen tarihlerde yapılacak.

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

YÖKDİL

2021-YÖKDİL/2 SINAV: 29.08.2021 BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)

2021-ALES/1 SINAV: 02.05.2021 BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021

2021-ALES/2 SINAV: 19.09.2021 BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021

2021-ALES/3 SINAV: 21.11.2021 BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021