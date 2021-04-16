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    • 16.04.2021 12:11
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    2021 YKS KPSS DGS LGS ? ÖSYM MEB değişti mi?

    Bu yıl hem ÖSYM hem de MEB tarafından düzenlenen 2021 YKS KPSS DGS LGS ? nin değişip değişmediği merak edilen konuların başında geliyor. Sınav hazırlığını sürdüren milyonlarca kişi YKS KPSS LGS DGS ve diğer sınav tarihlerini merak ediyor. Bilindiği üzere Nisan ayında yapılması planlanan bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, sınavlar iptal mi oldu? İşte ÖSYM MEB sınavlarıyla ilgili son bilgiler!

    takvim.com.tr
    2021 YKS KPSS DGS LGS sınavlar iptal mi? ÖSYM MEB sınav tarihleri değişti mi?

    ÖSYM MEB sınav tarihleri merak edilen konulardan birisi oldu. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar 2021 YKS KPSS DGS LGS sınavlar iptal mi sorusunun cevabını sorguluyor. Sınav tarihlerine ilişkin değişiklik yapılıp yapılmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. Nisan ayında düzenlenecek bursluluk sınavının iptal olmasıyla gözler diğer sınavlara çevrildi.

    SINAVLAR İPTAL Mİ?

    YKS, KPSS, LGS ve DGS sınavlarının iptal olup olmadığına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Bu nedenle sınavlar belirlenen tarihlerde yapılacak.

    2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

    YÖKDİL

    2021-YÖKDİL/2 SINAV: 29.08.2021 BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021

    ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)

    2021-ALES/1 SINAV: 02.05.2021 BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021

    2021-ALES/2 SINAV: 19.09.2021 BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021

    2021-ALES/3 SINAV: 21.11.2021 BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021

    KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) SINAV: 01.08.2021 BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN SINAV: 07.08.2021 BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN SINAV: 08.08.2021 BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

    2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) SINAV: 15.08.2021 BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

    DGS (Dikey Geçiş Sınavı)

    2021-DGS SINAV: 11.07.2021 BAŞVURU: 21.05.2021-31.05.2021

        TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)

        2021-TUS 1. Dönem SINAV: 21.03.2021 BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021

        2021-TUS 2. Dönem SINAV: 05.09.2021 BAŞVURU: 13.07.2021- 29.07.2021

        YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)

        2021-YDS/1 SINAV: 18.04.2021 BAŞVURU: 25.02.2021-08.03.2021

        2021-YDS/2 SINAV: 10.10.2021 BAŞVURU: 20.08.2021-31.08.2021

        DİB-MBSTS (Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı)

        2021-DİB-MBSTS SINAV: 10.04.2021 BAŞVURU: 24.02.2021-04.03.2021

        YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)

        2021-YKS 1. Oturum (TYT) SINAV: 26.06.2021 BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

        2021-YKS 2. Oturum (AYT) SINAV: 27.06.2021 BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

        2021-YKS 3. Oturum (YDT) SINAV: 27.06.2021 BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021
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