2021 YKS KPSS DGS LGS sınavlar iptal mi? ÖSYM MEB sınav tarihleri değişti mi?

ÖSYM MEB sınav tarihleri merak edilen konulardan birisi oldu. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar 2021 YKS KPSS DGS LGS sınavlar iptal mi sorusunun cevabını sorguluyor. Sınav tarihlerine ilişkin değişiklik yapılıp yapılmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. Nisan ayında düzenlenecek bursluluk sınavının iptal olmasıyla gözler diğer sınavlara çevrildi.
SINAVLAR İPTAL Mİ?
YKS, KPSS, LGS ve DGS sınavlarının iptal olup olmadığına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Bu nedenle sınavlar belirlenen tarihlerde yapılacak.
2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
YÖKDİL
2021-YÖKDİL/2 SINAV: 29.08.2021 BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)
2021-ALES/1 SINAV: 02.05.2021 BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021
2021-ALES/2 SINAV: 19.09.2021 BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021
2021-ALES/3 SINAV: 21.11.2021 BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021
KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) SINAV: 01.08.2021 BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN SINAV: 07.08.2021 BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN SINAV: 08.08.2021 BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) SINAV: 15.08.2021 BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021
DGS (Dikey Geçiş Sınavı)
2021-DGS SINAV: 11.07.2021 BAŞVURU: 21.05.2021-31.05.2021