O ilde kırmızı alarm! Yoğun bakım ünitelerinde bir tane bile boş yatak yok!

Fakat bazı dramatik öykülerle de karşılaşıyoruz. Bir ailenin bütün bireyleri hastalanabiliyor. Ve bunlardan birkaç tanesi yoğun bakıma gelebiliyor. İnsanları kurtarıyoruz. Kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama boşalan bir yatak hemen doluyor. Toplumumuz devletimizin aldığı tedbirlere uyarsa biz rahatlayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü daha önce bu oldu. Daha önce biz toplum olarak bir miktar bile olsa bunu başarabildik. İnşallah kısıtlamalara uyar bu hastalıktan da bir an önce kurtuluruz" diye konuştu.