O ilde kırmızı alarm! Yoğun bakım ünitelerinde bir tane bile boş yatak yok!

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranları da arttı. Ankara'daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Covid-19 Yoğun Bakım Ünitelerinde tüm yataklar doldu. Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Erkan Dayanır, "Vakaların arttığını söylemek doğru olmayabilir, vakalar patlamış durumda. Şu anda yoğun bakımda boş bir tane dahi yatağım yok" dedi.
Koronavirüs vaka sayılarının tüm illerde yükselmesiyle birlikte hastanelerdeki yoğunluk da arttı. Hastanelere başvuran ve yatan hasta sayısının yükselmesiyle birlikte sağlık kuruluşlarında ek tedbirler alındı. Buna rağmen özellikle yoğun bakımlardaki doluluğun artması dikkat çekti. Başkent'te pandemi ile mücadele eden Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan 5 Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatakların tamamına yakını dolmuş durumda.
5 yoğun bakım ünitesinden 'K4 Yoğun Bakım Ünitesi'nde ise tek boş yatak dahi kalmadı. Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Erkan Dayanır, hastanede bulunan 'K4 Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tüm yatakların dolu olduğunu söyledi.