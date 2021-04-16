



İnsin ki biz de rahatlayalım. Kapıyı, pencereyi açabilelim. Toprağa indikten sonra bize bereket olarak dönüyor" diye konuştu.

BÖLGELERİMİZDE YARIN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı