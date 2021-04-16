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    • 16.04.2021 13:21
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    | Hafta sonuna dikkat! Gökten çamur yağacak! Dikkat çeken maske uyarısı: İçindeki o madde...

    Son dakika haberleri… Hafta sonu için kritik bir uyarı geldi. Meteorolojik verilere göre Sahra Çölü’nden Türkiye’ye toz taşınımı geliyor Konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Doğan Yaşar, hafta sonu beklenen yağmurla araçların üzerinin de çamur olabileceğini belirtirken vatandaşlara maske uyarısında da bulundu. Yaşar, “Biz o tozu gözle görmüyoruz, soluyoruz. O tozun içindeki minicik partiküllerle magnezyumdan kalsiyuma kadar birçok elementin fazlalığı, sağlık sorunlarına yol açabiliyor” dedi.

    Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar, meteorolojik değerlendirmelere göre, Sahra Çölü üzerinden hafta sonu Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini belirtti.

    Maske takılması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, "Cumartesi- pazar çok yoğun miktarda gelecek. Biz onları toz olarak görmüyoruz. 'Tabakalı silikat' dediğimiz, içinde her türlü elementin bulunduğu, dünyanın ana gübreleri olarak görüyoruz. Toz taşınımı, dediğiniz zaman bereket geliyor aslında.



    Lodosla beraber gelen bu toz taşınımları insanlarda genelde baş ağrısına neden oluyor. Bunun nedeni ise toz dediğimiz kil mineralleri içindeki her türlü elementin bulunması. Bu elementlerinin fazlalığı, vücutta baş ve mide ağrısına neden olabiliyor. Bu dönemlerde özellikle bahar alerjisi olanlar, partikül tutucu maske takmalı, mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı.

        Biz o tozu gözle görmüyoruz, soluyoruz. O tozun içindeki minicik partiküllerle magnezyumdan kalsiyuma kadar birçok elementin fazlalığı, sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.

        Hafta sonu yağmurun ardından araçların üzerinin çamur olabileceğini de belirten Prof. Dr. Yaşar, "Mutlaka çamura bürünecektir araçlarımız. Umarım, önümüzdeki hafta yağmur daha çok yağar; çünkü bu tozlar, yağmurla birlikte aşağı iniyor.



        İnsin ki biz de rahatlayalım. Kapıyı, pencereyi açabilelim. Toprağa indikten sonra bize bereket olarak dönüyor" diye konuştu.

        BÖLGELERİMİZDE YARIN HAVA NASIL?
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE 9°C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL 7°C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ 5°C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ 10°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            EGE
            Parçalı, kuzey ve iç kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            A.KARAHİSAR 6°C, 20°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu

            İZMİR 14°C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

            MANİSA 12°C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

            MUĞLA 9°C, 21°C
            Parçalı bulutlu

            AKDENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA 11°C, 25°C
            Az bulutlu ve açık

            ANTALYA 13°C, 21°C
            Az bulutlu ve açık

            HATAY 11°C, 26°C
            Az bulutlu ve açık

            ISPARTA 7°C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA 9°C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ÇANKIRI 7°C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ESKİŞEHİR 7°C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KONYA 9°C, 24°C
            Parçalı bulutlu

                BATI KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU 6°C, 15°C
                Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı

                DÜZCE 9°C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı

                KASTAMONU 4°C, 18°C
                Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı

                ZONGULDAK 8°C, 10°C
                Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bayburt çevrelerinin, bugün Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                AMASYA 7°C, 22°C
                Parçalı bulutlu

                ARTVİN 8°C, 21°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

                SAMSUN 9°C, 15°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

                TRABZON 10°C, 18°C
                Parçalı bulutlu

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ERZURUM 2°C, 16°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

                IĞDIR 9°C, 22°C
                Parçalı bulutlu

                KARS -1°C, 16°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

                VAN 3°C, 15°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN 10°C, 23°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR 6°C, 25°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT 10°C, 24°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA 12°C, 27°C
                Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! Gökten çamur yağacak! Dikkat çeken maske uyarısı: İçindeki o madde...