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    • 16.04.2021 19:59
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    'de görev sırasında kaza geçiren Piyade Uzman Çavuş 5 gün sonra şehit oldu

    'de, görevdeyken ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş  (34), doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 gün sonra şehit oldu.  Bakanı , Şehit Günaydın ile ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.

    Görevdeyken kaza geçiren uzman çavuştan acı haber

    'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş , görev başında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle hastaneye kaldırıldı. Günaydın, hastanedeki 5 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.



    BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    Bakanı , Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

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    Haberler Güncel Hakkari'de görev sırasında kaza geçiren Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın 5 gün sonra şehit oldu