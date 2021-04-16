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    Başkan Erdoğan'ın diplomasisi! Hangi liderlerle görüştü?

    Başkan 'ın yoğun mesaisi ayında da sürüyor. Erdoğan, telefonla görüştüğü dünya liderlerinin ramazan ayını tebrik etti. İşte Erdoğan'ın 12 Nisan'dan bu yana Ramazan tebriği için görüştüğü liderler...

    AA
    Başkan Erdoğan'ın ramazan diplomasisi!

    Başkan 'ın yoğun mesaisi ayında da sürüyor.

    Başkan Erdoğan 12 Nisan'dan bu yana 6 üke lideri ile razaman vesilesiyle görüştü.

    İŞTE O ÜLKELER VE LİDERLER
    Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, ramazan ayının başladığı 12 Nisan'dan bu yana Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı , Irak Cumhurbaşkanı , İran Cumhurbaşkanı , Nijerya Devlet Başkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü.

    Liderlerin karşılıklı olarak ramazan tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, alemi ve tüm dünya için hayırlar getirmesi temenni edildi.

    ERDOĞAN'IN İFTAR PROGRAMLARI
    Başkan Erdoğan, Ramazanın ilk iftarını şehit yakınlarıyla Külliye'de, ikinci iftarını ise eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'da 3 çocuklu bir ailenin evinde yapmıştı. Başkan Erdoğan ramazanın 3. iftarını ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapmıştı.

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