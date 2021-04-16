Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi ramazan ayında da sürüyor.

Başkan Erdoğan 12 Nisan'dan bu yana 6 üke lideri ile razaman vesilesiyle görüştü.

İŞTE O ÜLKELER VE LİDERLER

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, ramazan ayının başladığı 12 Nisan'dan bu yana Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Liderlerin karşılıklı olarak ramazan tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, İslam alemi ve tüm dünya için hayırlar getirmesi temenni edildi.

ERDOĞAN'IN İFTAR PROGRAMLARI

Başkan Erdoğan, Ramazanın ilk iftarını şehit yakınlarıyla Külliye'de, ikinci iftarını ise eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'da 3 çocuklu bir ailenin evinde yapmıştı. Başkan Erdoğan ramazanın 3. iftarını ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapmıştı.