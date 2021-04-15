Son dakika: Mersin'de tefeci operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların kimlik bilgilerini tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.Ç, Ş.E. ve B.D. gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde, farklı kişilere ait 10 banka kartı, 4 senet ve tapu ele geçirildi.