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    • 15.04.2021 10:11
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    Son dakika: Mersin'de tefeci operasyonunda 3 zanlı yakalandı

    Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

    Mersin'de tefeci operasyonu

    Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların kimlik bilgilerini tespit etti.

    Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.Ç, Ş.E. ve B.D. gözaltına alındı.

    Zanlıların adreslerinde, farklı kişilere ait 10 banka kartı, 4 senet ve tapu ele geçirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Mersin'de tefeci operasyonunda 3 zanlı yakalandı