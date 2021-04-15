NARSİST KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Narsist kişileri tespit edebilmek için kullanılabilecek birçok yöntem bulunur. Bu yöntemler aşağıdaki gibi olup sadece bir veya birden çoğuna bağlı bir durum değildir. Yukarıda da bahsedildiği gibi yalnızca aşırıya kaçıldığı durumlarda öne çıkan bir rahatsızlıktır.

Ukalalık: Eğer kişi kişi kendisini olduğundan fazla bilge ve akıllı olarak tanımıyorsa bu durum narsizm ile oldukça yakından ilişkilidir. Özellikle yetkin olmadığı konular hakkında çok fazla yorum sahibi ve uzmanların yanında bile tezini savunacak kadar kendisinden emin bir hal takınıyorsa narsizm belirtisi olduğu söylenebilir.

Empati Yoksunluğu: En çok öne çıkan ve toplum tarafından bilinen bir diğer belirti empati yoksunluğudur. Narsist kişilik bozukluğuna sahip olan kimseler çevresindeki insanların duygu ve düşüncelerine önem vermezler. Buna ek olarak yaptıkları eylemler sonucunda insanların nasıl etkilenecekleri ve hangi durumlara maruz kalacakları onların sorunu değildir. Bu nedenle çevresinde narsist kişilik bozukluğu bulunan kimseler oldukça zarar görürler.

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Dinleme Eksikliği: Yeteri kadar empati kuramadıkları ve diğer insanları önemsemedikleri için narsist kişiler kolay kolay karşısındaki insanı dinlemez. Onları anlatılan şeyleri ya eksik ya da hiç hatırlamazlar. Nitekim diğer insanların sorunu onlar için herhangi bir önem arz etmediğinden endişelenecekleri bir durum bulunmaz.

Bencillik: Her ne kadar cömert bir yapıya sahip olmaya çalışılsa da narsist kişilik bozukluğuna sahip olan kimseler oldukça bencildir. Bu genellikle diğer insanları önemsememe ve sadece kendi sorunlarını ön plana çıkarma durumlarında göze çarpar. Bir başka deyişle hep ben diyen ve sadece kendisi ile ilgilenilmesini isteyen kimseler bu rahatsızlıktan muzdariptir.

Yıkıcı Eleştiri: Narsizm denilince öne çıkan bir diğer belirti ise yıkıcı eleştiridir. Diğer insanların duygu ve düşüncelerini önemsemedikleri ve empatiden yoksun olduklarından çok kolay bir şekilde onları kırıp incitebilir. İnsanları eleştirmek ve özellikle yıkıcı bir şekilde bu eleştiriyi sürdürmek narsist kişilik bozukluğunda gözlemlenen durumlar arasındadır.

Uyumsuzluk: Toplumun uyması gereken kurallar ya da yasalar narsist kişilere uygun değildir. Bencil bir yapıya sahip olduklarından ötürü diğer insanların kendisine dayattıkları şeylere tahammül edemezler. Bu nedenle sürekli uyumsuzluk gösterip düzenin bozulmasına yol açarlar.