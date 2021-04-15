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    • 15.04.2021 19:09
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    Son dakika: Kritik kanun 'de kabul edildi! kredi borçları, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği...

    Son dakika haberi... kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, 'nda kabul edildi.

    Kritik kanun kabul edildi!

    Son dakika haberi... kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, 'nda kabul edildi

    Teklifle, çiftçinin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan, ödemesi geçen ve takibe düşen kredileri yeniden yapılandırılıyor. Teklif kapsamında yaklaşık 21 bin çiftçinin borcu yeniden yapılandırılacak. Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılıyor.

    CHP ÇEKİMSER KALDI
    CHP'nin çekimser kaldığı teklif, AK Parti ve MHP'lilerin oyları ile kabul edildi.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Son dakika: Kritik kanun TBMM'de kabul edildi! Tarımsal kredi borçları, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği...