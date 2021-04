Kayseri'de bir vatandaşın fidan dikme sevdası annesi tarafından CİMER'e bildirildi. Daha sonra harekete geçen ekipler vatandaşın sevdasını yerine getirdi.

O anlar Orman Genel Müdürlüğü tarafıdnan Twitter üzerinden, "Hayalleriniz #GeleceğeNefes olsun! Annesinin CİMER üzerinden yaptığı rica neticesinde Kayseri'de Mustafa Bey'in fidan dikme sevdasına cevap verdik. Mustafa'nın doğum gününü birlikte fidanlar dikerek kutladık." ifadeleriyle paylaşıldı.

CİMER KÖPRÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Paylaşımı alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CİMER kurulduğu günden bu yana vatandaşlarımızla devletimiz arasında sağlam bir köprü olmaya devam ediyor. CİMER'e gelen her bir şikayet, her bir istek, her bir dilek hiç geciktirilmeden işleme alınır ve devletimizin tüm kurumları milletimiz için var gücüyle çalışır." ifadelerini kullandu.

