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    • 15.04.2021 16:56
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    ? Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    ? Ramazan Bayramı'nda yasak olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. ? Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle kısmi kısıtlama dönemine geçildi. Şehirler arası seyahat yasağı başlarken, sokağa çıkma saatlerine de kısıtlama getirildi. Peki, bayramda yasak var mı?

    takvim.com.tr
    Bayramda yasak var mı? Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Ramazan Bayramı planı yapmak isteyen ve bayramda şehir dışına çıkmayı düşünen vatandaşlar bayramda yasak olup olmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere şehirler arası seyahate yasak getirilmişti. Peki bayramda yasak var mı?

    BAKANLIKTAN GENELGE YAYINLANDI

    İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi. Genelgede toplu taşıma kullanımı ile ilgili şu ifadeler ver verildi;

    Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

    Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.

    Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

    Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

        BAYRAMDA YASAK VAR MI?

        Ramazan Bayramı'nda ne gibi önlemler alınacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.
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