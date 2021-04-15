Berberler kuaförler kapandı mı? Berberler kuaförler açık mı kapalı mı? Hafta içi berberler çalışıyor mu?

Berberler kuaförler açık mı kapalı mı? Berberler kuaförler kapandı mı? Berber veya kuaföre gidecek vatandaşlar, kısmi kapanma sonrası bu gibi yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Kısmi kapanma kapsamında birçok yer yeniden kapatıldı. Peki berberler kuaförler açık mı kapalı mı?
BERBERLER KUAFÖRLER KAPANDI MI?
Yeni yayımlanan genelgede kuaför ve berberlere ilişkin bir karara yer verilmedi ancak güzellik merkezlerinin kapanmasına yönelik madde yer aldı. İşte o kararlar:
Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.
Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.
BAKANLIK GENELGE YAYIMLADI
İçişleri Bakanlığı, alınacak tedbirlerin detaylarını yayımladığı genelge ile duyurdu. Genelgeye göre, Sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek. Hafta sonu 10.00-17.00 arası 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek. Hafta içi 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00, 18 yaş altındakiler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi;
Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.0005.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.