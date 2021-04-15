Berberler kuaförler kapandı mı? Berberler kuaförler açık mı kapalı mı? Hafta içi berberler çalışıyor mu?

BAKANLIK GENELGE YAYIMLADI

İçişleri Bakanlığı, alınacak tedbirlerin detaylarını yayımladığı genelge ile duyurdu. Genelgeye göre, Sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek. Hafta sonu 10.00-17.00 arası 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek. Hafta içi 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00, 18 yaş altındakiler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi;

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.0005.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

