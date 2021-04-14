Seyahat izni hangi durumlarda veriliyor? E-devlet ve SMS ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 13 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından zorunlu haller dışında seyahat yasağı uygulaması başladı. Bu kapsamda hangi hallerde seyahat izin belgesi alınabileceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…
SEYAHAT YASAĞI NASIL UYGULANACAK?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak.
SEYAHAT YASAĞINDAN MUAF OLUNAN DURUMLAR
İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),