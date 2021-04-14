Kamu mesai saatleri 2021! Kamuda esnek çalışmaya mı geçildi? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. 13 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs vaka sayılarının önüne geçebilmek adına kısmı kapanma kararının alındığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara duyuruldu. İl valiliklerine güncel İçişleri Bakanlığı genelgesi gönderildi. Kamuda işleri olanlar güncel çalışma saatlerini merak eder oldu. İşte tüm bilgiler…
2021 KAMU ÇALIŞMA SAATLERİ
Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI!
İşte genelgede yer alan bilgiler:
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.