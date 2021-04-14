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    • 14.04.2021 09:45
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    Bakan Çavuşoğlu'ndan 'nın 'ye uçuşları kısıtlaması ile ilgili son dakika açıklaması

    Son dakika... Dışişleri Bakanı , 'nın 'ye uçuşları kısıtlaması sonrası açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Rus bir heyetin gelerek yerinde inceleme yapacağını bildirdi. Çavuşoğlu, "Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum" dedi.

    Rusya'nın uçuşları kısıtlaması ile ilgili ilk açıklama

    Dışişleri Bakanı , 'nın ile uçuşları sınırlamasına yönelik açıklama yaptı.

    Kararın olumsuz etkileri olacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Uçuşların başlaması konusunda çalışıyoruz" dedi.

    Çavuşoğlu, "Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum" ifadelerini de kullandı.

    "MISIRLA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"
    Bakan Çavuşoğlu, la ilişkilere de değindi ve "Mısır ile yeni bir dönem başlıyor" ifadesini kullandı.

    Mısır'a Büyükelçi atanıp atanmayacağına ilişkin soruyu Çavuşoğlu şöyle yanıtladı:

    "Şu anda konuşmadık. Bakan yardımcıları ve diplomatlar düzeyinde bir toplantı olacak. Orada gündeme gelir, henüz daha tarih belli olmadı. Daha sonra ise bizler de biraraya gelir. Orada konuşulur bunların detayları."

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    Haberler Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlaması ile ilgili son dakika açıklaması