Koronavirüsle mücadelede uygulanacak tedbirler belli oldu. Bilindiği üzere koronavirüs vaka sayılarının 50 bini aşmasıyla milyonlarca vatandaş tam kapanmanın olup olmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Peki, spor salonları kapandı mı? Şehirlerarası yasak var mı? Yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler

YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başkan Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." dedi ve yeni alınan kararların yarından itibaren uygulanacağını açıkladı.

İşte alınan kararlar haberin devamında;