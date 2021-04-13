Vaka sayılarının özellikle son haftalarda artışa geçmesiyle alınacak olan yeni tedbirler gündemde yer alıyordu. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs tedbirlerini ve ülkedeki son durumu görüşmek için bir araya geldi. Kabine Toplantısı sonrasında yeni kararlar arasında neler yer alıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? Toplu taşıma yasağı var mı?
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLECEK Mİ?
65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması getirildi.
KABİNE TOPLANTISI SONRASI YENİ KARARLAR AÇIKLANDI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirlerin biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini ve kısmi kapanmanın yarın akşam saati itibarıyla başlayacağını belirterek şunları kaydetti:
Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak.
Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.
8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek
Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.
Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.
Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.