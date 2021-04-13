Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 23.28'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Depremde Valiliğimizden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadesini kullandı.

İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

MUĞLA VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı belirtilerek, "Saat 23:28 sıralarında Ege Denizi Datça ilçemiz açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması devam etmekte olup, 23.30 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 adet deprem istasyonu bulunmakta olup gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.