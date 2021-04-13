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    ! 'nın ilçesinde | Son depremler

    Gelen haberine göre , 'nın ilçesinde açıkları - Ege Denizi'nde 5.1 şiddetinde bir meydana geldi. İşte Ege Denizi depremine ilişkin ayrıntılar...

    Muğla'da deprem!

    Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinin 19,61 kilometre açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini açıkladı.

    Şiddetli depremin ardından merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar panik yaşadı.

    AFAD, saat 23.08'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremin derinliğini 2,51 km olarak duyurdu.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Akdeniz Oniki adalar bölgesinde peş peşe meydana gelen depremlerin ilki 5.3 şiddetinde olarak ölçüldü.

        Yerin 2.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Türkiye'de Muğla ili Datça ilçesinde hissedildi.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: DEPREMİN ARDINDAN...

        İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.

        Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 23.28'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Depremde Valiliğimizden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadesini kullandı.

        İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

        MUĞLA VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI

        Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı belirtilerek, "Saat 23:28 sıralarında Ege Denizi Datça ilçemiz açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması devam etmekte olup, 23.30 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 adet deprem istasyonu bulunmakta olup gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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