Son dakika haberine göre Bodrum Datça açıklarında 5,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Ege Denizi olarak saptadığı deprem, saat 23.28'de gerçekleşti.
2021.04.13 22:10:19 37.8755 27.0775 6.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.13 21:42:02 36.4570 27.1412 5.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.13 20:06:54 38.2620 38.8248 5.0 -.- 1.7 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.04.13 19:52:25 37.8212 26.9487 17.4 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.13 18:20:13 36.4038 27.1967 54.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.13 18:15:25 36.0283 29.4242 5.7 -.- 2.4 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2021.04.13 17:19:14 38.9647 26.0183 9.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.04.13 17:17:14 39.3878 25.5652 7.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.04.13 16:44:02 40.7357 30.1370 0.0 -.- 1.8 -.- KETENCILER-KARTEPE (KOCAELI) İlksel
2021.04.13 16:18:24 38.1287 31.2090 20.0 -.- 1.1 -.- KORUYAKA-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2021.04.13 15:20:09 36.4638 27.1003 5.0 -.- 3.1 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.13 15:16:10 37.0820 37.4793 0.0 -.- 1.8 -.- SUBOGAZI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel