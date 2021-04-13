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    • 14.04.2021 00:01
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    Son dakika: Aydın, Muğla, Datça, , Marmaris'te mi oldu? 13 Nisan Kandilli AFAD son depremler

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre saat 23.28'de Muğla açıklarında bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe deprem olan pek çok ilçede hissedildi. Deniz yüzeyinin 2,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 19,61 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    13 Nisan Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

    Son dakika haberine göre Bodrum Datça açıklarında 5,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Ege Denizi olarak saptadığı deprem, saat 23.28'de gerçekleşti.

    2021.04.13 22:10:19 37.8755 27.0775 6.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.04.13 21:42:02 36.4570 27.1412 5.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
    2021.04.13 20:06:54 38.2620 38.8248 5.0 -.- 1.7 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2021.04.13 19:52:25 37.8212 26.9487 17.4 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.04.13 18:20:13 36.4038 27.1967 54.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

    2021.04.13 18:15:25 36.0283 29.4242 5.7 -.- 2.4 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
    2021.04.13 17:19:14 38.9647 26.0183 9.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.04.13 17:17:14 39.3878 25.5652 7.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.04.13 16:44:02 40.7357 30.1370 0.0 -.- 1.8 -.- KETENCILER-KARTEPE (KOCAELI) İlksel
    2021.04.13 16:18:24 38.1287 31.2090 20.0 -.- 1.1 -.- KORUYAKA-YALVAC (ISPARTA) İlksel
    2021.04.13 15:20:09 36.4638 27.1003 5.0 -.- 3.1 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
    2021.04.13 15:16:10 37.0820 37.4793 0.0 -.- 1.8 -.- SUBOGAZI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

        2021.04.13 14:41:10 37.2635 35.4138 14.5 -.- 2.2 -.- TATIK-KARAISALI (ADANA) İlksel
        2021.04.13 14:32:40 36.4438 38.3655 5.0 -.- 2.1 -.- SURIYE İlksel
        2021.04.13 14:19:27 36.4735 27.1453 7.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.04.13 13:55:32 40.1357 31.8125 21.6 -.- 2.1 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
        2021.04.13 13:40:16 40.8355 34.8163 3.8 -.- 2.8 -.- BERKKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
        2021.04.13 13:09:56 38.0003 26.9300 5.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

        2021.04.13 13:09:10 40.2588 29.0375 7.6 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
        2021.04.13 13:01:14 36.3652 27.1952 10.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.04.13 12:59:27 39.3007 26.0435 15.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2021.04.13 12:54:49 40.1423 36.4125 18.2 -.- 1.5 -.- BOYUNPINAR-ARTOVA (TOKAT) İlksel
        2021.04.13 12:49:39 40.7845 31.6898 0.0 -.- 1.8 -.- MUSLUKLAR-(BOLU) İlksel
        2021.04.13 12:39:55 39.7613 30.2043 17.6 -.- 1.1 -.- DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) İlksel
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        Haberler Güncel Son dakika: Aydın, Muğla, Datça, Bodrum, Marmaris'te deprem mi oldu? 13 Nisan Kandilli AFAD son depremler