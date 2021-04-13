En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, ramazan ayının başlamasıyla birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Kentin birçok noktasında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor. Ancak vaka artışı ve uyarılara rağmen Samsun'da bazı cadde ve sokaklardaki kalabalık sürüyor. İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik ve Mecidiye caddelerindeki insan yoğunluğu dikkat çekti.