Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs güncel haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, ramazan ayı ile birlikte kentteki denetimler artırıldı. Ancak tüm uyarılara rağmen sokaklardaki insan yoğunluğu devam ediyor.
En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, ramazan ayının başlamasıyla birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Kentin birçok noktasında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor. Ancak vaka artışı ve uyarılara rağmen Samsun'da bazı cadde ve sokaklardaki kalabalık sürüyor. İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik ve Mecidiye caddelerindeki insan yoğunluğu dikkat çekti.
'KAYINBİRADERİM ÖLDÜ CENAZESİNE GİDEMEDİM'
Kurallara kimsenin uymadığını söyleyen İsmail Sekmen, "Böyle giderse koronavirüsün biteceği yok. Vatandaşların çoğu polisi gördüğü zaman maske takıyor.