İstanbul'da okullar kapanacak mı? Hangi illerde okullar kapandı? Ramazan'da okullar kapalı mı açık mı?

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NDEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Korona virüs risk haritasında çok sayıda ilin renginin kırmızı olması bazı illerde yüz yüze eğitimin de online eğitime dönmesine neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da dün yaptığı açıklamada 25 Nisan'daki bursluluk sınavı ve adaylık kaldırma sınavını ertelediklerini açıkladı. Vaka sayılarının artış gösterdiği İstanbul'da da belirli kademelerde yüz yüze eğitim verilirken bir yandan online eğitim de devam ediyor. Megakentteki vaka sayılarındaki yükseliş İstanbul'da da yüz yüze eğitimin sona erebileceği ihtimalini gündeme getirirken, iddialara İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı yanıt verdi.

Yazıcı, önceliklerinin öğrencilerin sağlığı olduğunu ifade ederken, henüz yüz yüze eğitime ara verilmesine ilişkin bir karar alınmadığını belirtti. Yazıcı, herhangi bir okulda pozitif vaka, pozitif olabileceği düşünülen personel ya da öğrencilere yönelik sürecin nasıl işlediğini anlattı.