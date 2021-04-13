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    • 13.04.2021 17:22
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    İstanbul'da ? Hangi illerde okullar kapandı? Ramazan'da okullar kapalı mı açık mı?

    İstanbul'da sorusuna öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Ramazan'da okulların kapalı mı açık mı olacağını araştıran vatandaşlarda gözler kabine toplantısına çevrildi. Toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyor. Valiliklerden alınan kararlara göre birçok ilde okullar kapatılmıştı. Peki hangi illerde okullar kapandı? İstanbul'da okullar kapanacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İstanbul'da okullar kapanacak mı? Hangi illerde okullar kapandı? Ramazan'da okullar kapalı mı açık mı?

    İstanbul'da okullar kapanacak mı? İstanbul'da okulların kapanıp kapanmayacağına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Hangi illerde okulların kapandığı merak edilirken, İstanbul'da okulların kapanıp kapanmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Gözler 13 Nisan tarihli kabine toplantısına çevrilirken, Ramazan'da okulların kapanıp kapanmayacağı da araştırılıyor.

    OKULLAR KAPANACAK MI?

    Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca şunları ifade etti;

    Köy okulları, ve ilkokullar açık olduğu için öğretmenlerin aşılanmasına oradan başladık. 2-3 hafta içerisinde ilkokul öğretmenlerimizin aşılanmasını istiyoruz. 8. ve 12. sınıfların sınav günleri belli olduğu için fırsat eşitliğini sağlamak açısından eğitimin devam etmesi konusunda genel bir değişmez yaklaşım söz konusu. O sınıflarla ilgili öğretmenlerimizin tanımlayıp, ilkokullar dışında aşılamasını yapmak istiyoruz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 13 Nisan Salı günü Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda okulların durumunun masada olması bekleniyor.

    İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NDEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

    Korona virüs risk haritasında çok sayıda ilin renginin kırmızı olması bazı illerde yüz yüze eğitimin de online eğitime dönmesine neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da dün yaptığı açıklamada 25 Nisan'daki bursluluk sınavı ve adaylık kaldırma sınavını ertelediklerini açıkladı. Vaka sayılarının artış gösterdiği İstanbul'da da belirli kademelerde yüz yüze eğitim verilirken bir yandan online eğitim de devam ediyor. Megakentteki vaka sayılarındaki yükseliş İstanbul'da da yüz yüze eğitimin sona erebileceği ihtimalini gündeme getirirken, iddialara İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı yanıt verdi.

    Yazıcı, önceliklerinin öğrencilerin sağlığı olduğunu ifade ederken, henüz yüz yüze eğitime ara verilmesine ilişkin bir karar alınmadığını belirtti. Yazıcı, herhangi bir okulda pozitif vaka, pozitif olabileceği düşünülen personel ya da öğrencilere yönelik sürecin nasıl işlediğini anlattı.

        İstanbul'da yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Seyrek nüfuslu yerlerdeki bütün okullarımız açık Türkiye genelinde böyle. Ortaokullarımızda beşinci, altıncı ve yedinci sınıflarımız uzaktan eğitime devam ederken sekizinci sınıflarımız yüz yüze eğitime devam ediyor. Aynı şekilde anaokullarımız bünyelerindeki okulların eğitim öğretim şekline uygun olarak devam ediyor. İlkokullarımız 1,2,3,4'üncü sınıflarımız açık haftada iki gün.

        Derslerimiz 30 dakika, on dakika arayla devam ediyor. 12'nci sınıflarımız yine 16 saat ile 24 saat aralığında eğitim öğretime devam ediyor. Genel olarak toplumda karşılaşabildiğimiz sorunlar nispi olarak tabi ki okullarımızda da yaşanabiliyor. Alınan önlemlerle, korunaklı sistemlerle okullar daha özel bir çevre. Bu bağlamda genel olarak İstanbul'da öğrencilerimiz okullarımıza devam ediyor. Bu oran yüzde 80 civarında. Eğer ailelerimiz isterse çocuklarımızı okullara göndermeyebiliyor, uzaktan eğitime katılıyorlar. Genel çerçevede İstanbul'da süreç kontrollü bir şekilde devam ediyor" dedi.
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