SON DAKİKA: Bugün Bilim Kurulu yarın kabine! Ramazan için yeni tedbirler alınacak mı? Tam kapanma olacak mı?

Gözler Bilim Kurulu Toplantısından gelecek son dakika kararlarına çevrildi. Koronavirüsle mücadele yolunda yeni tedbirler ya da tam kapanma için kritik iki toplantının ilki bugün. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ülke genelindeki vaka artışları ve tedbirler değerlendirilecek. Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Günlük 50 bini aşan vaka sayıları sonrasında hangi ek tedbirler alınacak? Yüz yüze eğitim biterek okullar yeniden kapatılarak uzaktan eğitime mi geçilecek? Kabine toplantısı öncesi ilk adım bugün Bakan Koca başkanlığında Sağlık Bakanlığı'nda atılırken yarın ise kesin tedbirler, yeni kararlar ve tam kapanma kararının çıkıp çıkmayacağı kabine toplantısı yapılacak.
BAKAN KOCA BİLİM KURULU'NU TOPLUYOR
Tüm bu soruların yanıtı yeni haftadaki Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarının ardından netleşecek. Koronavirüs ile mücadelede önemli kararlar alınacak. Önce bugün Bilim Kurulu, ardından da yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşecek.
Alınabilecek yeni tedbirler şöyle;
Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme yapılacak. Okullar yeniden kapatılarak komple uzaktan eğitime geçilebilir.
Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde Ramazan ayı boyunca seyahat yasağı getirilebilir.
Yine Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak
ESNEK ÇALIŞMA GELEBİLİR
Kamuda yeniden esnek çalışma modeli de gündemde. Belli şehirlerde ek tedbirler alınabilir.