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    • 12.04.2021 07:20
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    Bugün toplantısı var mı? 12 Nisan Kabine toplantısı olacak mı? Ramazan'da yeni yasaklar gelecek mi? Tam kapanma...

    toplantısı ile ilgili gelişmeler sabah saatlerinden itibaren aratılmaya başlandı. Vatandaşlar artan vaka sayılarının yanı sıra Ramazan'a bir gün kala yeni yasakların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Öte yandan Ramazan ayında 21 gün tam kapanma olacağı iddiaları da gündemin ilk sırasına oturdu. Bu noktada, gözler Kabine toplantısına çevrilşmiş durumda. Peki, yapılacak? ? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    12 Nisan 2021: Bugün Kabine toplantısı var mı?

    Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Pazartesi günleri yapılan kabine toplantısı için gözler 12 Nisan tarihine çevrildi. 12 Nisan yeni yasaklar gelecek mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Ramazan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine toplantısı sonrası alınacak kararlarla yeni yasakların duyurulması bekleniyor. İşte kabine toplantısı hakkında son bilgiler...

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN? BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    2 günlük hafta sonu kısıtlamasının ardından pazartesi günü Bilim Kurulu'nun alınabilecek önlemleri değerlendirmek amacıyla toplanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında gözler bu kez Kabine'ye çevrilecek.

    Bilim Kurulu toplantısından bir gün sonra da bu kez Kabine toplantısının yapılması bekleniyor. Yani yeni toplantının 13 Nisan 2021 Salı günü Ramazan'ın ilk gününde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

        RAMAZAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

        İşte ramazan ayında uygulanacak koronavirüs yasakları...

        - 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

        - Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

        - Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.

        - Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.

        - Teravih namazları camilerde kılınamayacak.

        - Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

        - Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

        YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

        Beştepe'de 29 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan kısıtlamalarına yönelik konuştu.

        "Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.

        "RAMAZAN AYINDA EK TEDBİRLER GELEBİLİR"

        Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi'ne konuşmacı olarak katıldı.

        Bilim Kurulu'nun mümkün olan en fazla dozda aşının gelmesi için çabalarının devam ettiğine işaret eden Doç. Dr. Kayıpmaz, "Üretici ülkelerden kaynaklanan sorunlardan dolayı istediğimiz doz şu ana kadar gelmiş değil. Bundan sonrasında inşallah kalan dozlar gelirse biz çok daha fazla aşılamayı yaparken bir yandan da alınacak olan tedbirlerle Ramazan Bayramı'nda şu anda olduğumuzdan çok daha iyi bir konumda olabileceğimize inanıyorum.

        Ramazan ayı içerisinde de belirli ek tedbirlerin gündeme gelebileceği görülüyor. Kamuda, özel sektörde uzaktan çalışma, bazı kapatma kararları düşünülebilir. Pandemi el birliğiyle mücadele etmemiz gereken bir süreç. Evet devletimiz bazı kararlar alıyor. Biz de vatandaş olarak bu kararlara uymak durumundayız. Yumruk şeklinde selamlama şekli gelişti, burada da fiziki temas vardır ve bulaşma riski vardır. Nasıl el ele tokalaşmıyorsak yumruk şeklinde selam da verilmemeli. Bilim Kurulu toplantısında Ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik tedbirler gündeme gelecek. Burada tartışıldıktan sonra Sayın Bakanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı kabinemize sunulacak" dedi.
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