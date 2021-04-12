Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Pazartesi günleri yapılan kabine toplantısı için gözler 12 Nisan tarihine çevrildi. 12 Nisan yeni yasaklar gelecek mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Ramazan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine toplantısı sonrası alınacak kararlarla yeni yasakların duyurulması bekleniyor. İşte kabine toplantısı hakkında son bilgiler...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN? BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?
2 günlük hafta sonu kısıtlamasının ardından pazartesi günü Bilim Kurulu'nun alınabilecek önlemleri değerlendirmek amacıyla toplanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında gözler bu kez Kabine'ye çevrilecek.
Bilim Kurulu toplantısından bir gün sonra da bu kez Kabine toplantısının yapılması bekleniyor. Yani yeni toplantının 13 Nisan 2021 Salı günü Ramazan'ın ilk gününde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.