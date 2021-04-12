Olay şubat ayında Malta Adası'nda yaşandı. Berk Altınelli (29), açık denizde yaşadığı kaza sonucu sağ el işaret parmağı kopunca büyük şok yaşadı. Parmağını buza sarıp soluğu hastanede aldı. Doktorların "Parmak dikilmez, çöpe at" sözü üzerine bir şok daha yaşadı! Hemen İstanbul'da yaşayan diş doktoru dayısını aradı.

Operasyonun Türkiye'de yapılabileceğini öğrenince ertesi güne uçak bileti aldı! Sırt çantasına koyduğu parmağıyla uçağa atladı. İstanbul'a iner inmez ameliyata alındı.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, kazadan neredeyse 24 saat sonra kopan parmağı dikmeyi başardı... Tıp literatürüne giren genç Berk Altınelli, "Kaza akşam 7'de olmuştu. Ben uçağa ertesi sabah 9.30'da bindim. Allah'a şükür parmağım yerinde ve çok mutluyum" açıklaması yaptı.