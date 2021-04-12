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    'da parmağı koptu 'de dikildi: 24 saat sonra dikilen parmak ile tıp literatürüne girdi

    Mühendis , ’da kaza geçirdi. Kopan parmağını buza sarıp, tam bin 386 kilometre yol kat etti. ’ye geldi. 24 saat sonra dikilen parmağı, tıp literatürüne girdi.

    Opelasyon

    Olay şubat ayında Adası'nda yaşandı. Berk Altınelli (29), açık denizde yaşadığı kaza sonucu sağ el işaret parmağı kopunca büyük şok yaşadı. Parmağını buza sarıp soluğu hastanede aldı. Doktorların "Parmak dikilmez, çöpe at" sözü üzerine bir şok daha yaşadı! Hemen 'da yaşayan diş doktoru dayısını aradı.

    Operasyonun 'de yapılabileceğini öğrenince ertesi güne uçak bileti aldı! Sırt çantasına koyduğu parmağıyla uçağa atladı. İstanbul'a iner inmez ameliyata alındı.

    Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. , kazadan neredeyse 24 saat sonra kopan parmağı dikmeyi başardı... Tıp literatürüne giren genç , "Kaza akşam 7'de olmuştu. Ben uçağa ertesi sabah 9.30'da bindim. Allah'a şükür parmağım yerinde ve çok mutluyum" açıklaması yaptı.

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    Haberler Güncel Malta'da parmağı koptu Türkiye'de dikildi: 24 saat sonra dikilen parmak ile tıp literatürüne girdi