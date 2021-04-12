Kayseri Ramazan İmsakiyesi 2021! Manisa sahur iftar saat kaçta? Manisa ilk sahur iftar saati!

Kayseri sahur iftar saat kaçta? 2021 Kayseri Ramazan İmsakiyesi arama motorlarında sorgulanıyor. Manisalı vatandaşlar Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar ve sahur saatlerini araştırıyor. Bu mübarek ayda oruç tutarak ibadetlerini yerine getirecekler imsakiye saatlerini merak ediyor. Ramazan'ın başlangıcında merak edilen konu ise Kayseri Ramazan imsakiyesi 2021 oldu. Peki Kayseri ilk sahur iftar ne zaman?
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İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti.
Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti.