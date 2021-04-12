Kabataş metro istasyonu için yapılan çalışmalar sırasında antik liman çıktı

Kabataş-Mahmutbey metro hattının Kabataş istasyonu olacak alanda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından bir yıldır arkeolojik kazılar yapılıyor. Kazılar sırasında yüzeyin hemen 1 metre altında, kalıntılar ortaya çıkmaya başladı.

19. yüzyılın sonlarında yapılan, Avrupa'nın ilk konserve fabrikası kalıntılarının bulunduğu alanda, bir de podima döşemeli mozaiklere rastlandı. Deniz seviyesinin 4 metre altında ise M.Ö. 6. yüzyıla ait klasik dönem küçük buluntular ortaya çıkarıldı.

Çalışmaların devamında arkeologlar, daha derinde antik liman dolgusuna rastlamayı öngörüyor. Arkeolog Mehmet Ali Polat, "Topografyaya baktığımız zaman, buranın küçük bir koy olduğu ve dolduğu Osmanlı dönemine de tarihsel kayıtlardan anlaşılıyor.

Büyük bir ihtimalle derine indiğimiz zaman burada küçük bir antik liman dolgusu ile karşı karşıya geleceğiz" dedi.