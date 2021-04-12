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    için yapılan çalışmalar sırasında antik liman çıktı

    için yapılan çalışmalar sırasında tarihe ışık tutacak arkeolojik kalıntılara rastlandı. Arkeolog , “Derine indiğimiz zaman burada küçük bir antik liman dolgusu ile karşı karşıya geleceğiz” dedi.

    Kabataş metro istasyonu için yapılan çalışmalar sırasında antik liman çıktı

    Kabataş-Mahmutbey metro hattının istasyonu olacak alanda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından bir yıldır arkeolojik kazılar yapılıyor. Kazılar sırasında yüzeyin hemen 1 metre altında, kalıntılar ortaya çıkmaya başladı.

    19. yüzyılın sonlarında yapılan, 'nın ilk konserve fabrikası kalıntılarının bulunduğu alanda, bir de podima döşemeli mozaiklere rastlandı. Deniz seviyesinin 4 metre altında ise M.Ö. 6. yüzyıla ait klasik dönem küçük buluntular ortaya çıkarıldı.

    Çalışmaların devamında arkeologlar, daha derinde antik liman dolgusuna rastlamayı öngörüyor. Arkeolog , "Topografyaya baktığımız zaman, buranın küçük bir koy olduğu ve dolduğu dönemine de tarihsel kayıtlardan anlaşılıyor.

    Büyük bir ihtimalle derine indiğimiz zaman burada küçük bir antik liman dolgusu ile karşı karşıya geleceğiz" dedi.

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    Haberler Güncel Kabataş metro istasyonu için yapılan çalışmalar sırasında antik liman çıktı