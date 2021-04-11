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    • 12.04.2021 01:07
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    , ’nın düzenlediği yarışmada finalde! Siyasilerden destek çağrısı...

    ’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, ’nın düzenlediği yarışmada finale kaldı. İçişleri Bakanı Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı ve NASA yarışmasındaki Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.

    Van Gölü, NASA’nın düzenlediği yarışmada finalde!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.



    Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavisiyle, doğasıyla; sadece yeryüzünden görünen eşsizliğiyle değil aynı zamanda uzaydan görünen güzelliğiyle Van Gölü'müz, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı." ifadesini kullandı.

    Yarışmanın yapıldığı internet sitesinin linkini ve "#VanGölünüOyla" etiketini paylaşan Soylu, Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.




    MSB'DEN DESTEK ÇAĞRISI
    Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, NASA'nın düzenlediği yarışmada finale kaldı. Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini hep birlikte birinciliğe taşımak için aşağıdaki linke tıklayarak oyunuzu kullanabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

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        BAKAN ERSOY DA ÇAĞRI YAPTI
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Uzay istasyonundan çekilen #VanGölü'nün büyüleyici fotoğrafı NASA tarafından düzenlenen çevrim içi yarışmada finale kalan iki fotoğraftan biri oldu" ifadelerini kullanarak destek çağrısında bulundu.



        EMİNE ERDOĞAN: #VANGÖLÜNÜOYLA
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı. #VanGölünüOyla

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        KURUM: VAN GÖLÜ İÇİN HAYDİ OY KULLANALIM
        Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: NASA tarafından düzenlenen online yarışmada, uzaydan çekilmiş eşsiz fotoğrafıyla finale kalan ülkemizin incisi Van Gölü için haydi oy kullanalım. Ülkemizin nadide güzelliğini hep birlikte 1'inciliğe taşıyalım... #VanGölünüOyla

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