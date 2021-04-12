ARZU KILIÇLAR KİMDİR?

1974 Ankara doğumlu.

Akademisyen. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Türkiye'nin Turizm Gelirlerindeki Sızıntılar Ve Bu Sızıntıların Hesaplanmasına Yönelik Bir Yaklaşım isimli teziyle doktor unvanını aldı.

Akademik kariyerini 2018 yılına kadar Gazi Üniversitesi'nde yürüten Kılıçlar, halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Profesör Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kılıçlar'ın turizm, eğitim, örgüt ve liderlik gibi konularda yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel makaleleri ve kitabı bulunmaktadır.

İngilizce bilen Kılıçlar evli ve iki çocuk annesidir.