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    'nde deprem! Kuruculardan Prof. Dr. ve istifa etti

    Son dakika haberi... 'ın Genel Başkanlığını yaptığı 'nden istifa depremi yaşandı. Partinin kurucularından Prof. Dr. ve partiden istifa etti.

    AA
    takvim.com.tr
    DEVA Partisi'nden deprem!

    Ali Babacan'ın Genel Başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi'nde (DEVA) istifa şoku yaşanıyor.

    Partinin kurucuları arasından yer alan Prof. Dr. Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici partiden istifa etti.

    KADIN POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI
    Kılıçlar, daha önce DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

    İstifaların sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

    ARZU KILIÇLAR KİMDİR?
    1974 Ankara doğumlu.

    Akademisyen. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Türkiye'nin Turizm Gelirlerindeki Sızıntılar Ve Bu Sızıntıların Hesaplanmasına Yönelik Bir Yaklaşım isimli teziyle doktor unvanını aldı.

    Akademik kariyerini 2018 yılına kadar Gazi Üniversitesi'nde yürüten Kılıçlar, halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Profesör Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

    Kılıçlar'ın turizm, eğitim, örgüt ve liderlik gibi konularda yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel makaleleri ve kitabı bulunmaktadır.

    İngilizce bilen Kılıçlar evli ve iki çocuk annesidir.

        NEVİM BİLİCİ KİMDİR?
        1967 yılında Trabzon'da doğdu.

        Bursa Kız Lisesi'ni bitirdi. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu.

        Dergi, radyo ve TV programlarına metin yazarlığı yaptı. Orta derecede İngilizce bilen Nevim Bilici ev hanımıdır, evli ve 2 çocuk annesidir.
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