Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mektubunu, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'in eşi Sayyida Ahad Bint Abdullah bin Hamad Al Busaidi'ye takdim etti.

Büyükelçi Usluer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Saygıdeğer Hanımefendimiz Emine Erdoğan'ın mektubunu Umman Sultanının refikaları Sayyida Ahad Bint Abdullah bin Hamad Al Busaidi'ye takdim etmekten, bu vesileyle kendileri ile seçkin bir buluşma gerçekleştirmekten büyük onur duydum." ifadelerini kullandı.

Bugün Saygıdeğer Hanımefendimiz @EmineErdogan 'ın mektubunu Umman Sultanının Refikaları Sayyida Ahad Bint Abdullah bin Hamad Al Busaidi'ye takdim etmekten, bu vesile ile kendileri ile seçkin bir buluşma gerçekleştirmekten büyük onur duydum. 🇹🇷🇴🇲 pic.twitter.com/nGscuEcHPt — Ayşe Sözen (@aysesozenusluer) April 11, 2021

UMMAN BASININDA GENİŞ YER ALDI

Mektubun takdim edildiği görüşmede, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkileri temelinde eğitim ve kültür başta olmak üzere iş birliği konuları görüşüldü.

Söz konusu mektup, Umman basınında geniş şekilde yer aldı.

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