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    • 12.04.2021 00:01
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    Başkan Erdoğan'ın eşi 'dan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın eşi Al Busaidi'ye mektup!

    Başkan 'ın eşi , Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'in eşi 'ye mektup yazdı.

    Emine Erdoğan'dan Umman Sultanı'nın eşine mektup

    Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer, Başkan 'ın eşi 'ın mektubunu, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'in eşi 'ye takdim etti.

    Büyükelçi Usluer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Saygıdeğer Hanımefendimiz Emine Erdoğan'ın mektubunu Umman Sultanının refikaları Sayyida Ahad Bint Abdullah bin Hamad Al Busaidi'ye takdim etmekten, bu vesileyle kendileri ile seçkin bir buluşma gerçekleştirmekten büyük onur duydum." ifadelerini kullandı.

    UMMAN BASININDA GENİŞ YER ALDI
    Mektubun takdim edildiği görüşmede, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkileri temelinde eğitim ve kültür başta olmak üzere iş birliği konuları görüşüldü.

    Söz konusu mektup, Umman basınında geniş şekilde yer aldı.

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