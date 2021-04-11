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    • 11.04.2021 16:49
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    Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak

    Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada canlı sınıf uygulamasını, Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

    Flaş açıklama! Tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulamasını, Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

    Bakan Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Giresun'un Piraziz ilçesinde, bedensel engelli 9 yaşındaki Duru Karakurt'un, evinden sınıfına görüntülü bağlandığı sıradaki fotoğrafına yer verdi.

    Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu, öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulu'ndaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak