"PKK İLE BAĞLANTILARI KANITLANMIŞ"

Aslında Türkiye'nin iç dinamiklerini anlamakta gerçekten bir sorun var. HDP, 1984 yılından bu yana 40 binden fazla kişiyi öldüren terör örgütü PKK ile bağlantıları kanıtlanmış bir partidir.

Bunu ben söylemiyorum. Yargıtay'ın sunduğu 609 sayfalık, mutlaka okunması gereken ve tek tek HDP/PKK ilişkisini gözler önüne seren bir iddianame mevcut.

Sadece bir örnek. HDP'nin eş başkanı Selahattin Demirtaş, bir miting esnasında açıkça şuanda İmralı'da hapishanede olan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğini söyledi.

"BU KABUL EDİLEMEZ!"

"DEAŞ liderinin heykelini dikeceğiz" diyen bir Fransız parti başkanı düşünebiliyor musunuz? Bu kabul edilemez.